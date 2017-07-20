Bakanlıktan Şırnak açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığından, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, 'Şırnak Kınalıtepe mevkiinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine' ilişkin haberler yer almaktadır. Güvenlik güçlerimizce, bölgede operasyonlar etkin bir şekilde devam ettirilmekte olup, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberler şu an için gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.