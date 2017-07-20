Bakanlıktan Şırnak açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığından, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, 'Şırnak Kınalıtepe mevkiinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine' ilişkin haberler yer almaktadır. Güvenlik güçlerimizce, bölgede operasyonlar etkin bir şekilde devam ettirilmekte olup, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberler şu an için gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.