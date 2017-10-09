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Bakanlıktan 'Siber Sefer Emri' açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Siber Sefer Emri” başlıklı haberde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 13 bin Siber Güvenlik Uzmanı istihdam ettiği ve siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılacağına ilişkin çalışma yaptığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını açıkladı

Bakanlıktan 'Siber Sefer Emri' açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Siber Sefer Emri” başlıklı haberde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 13 bin Siber Güvenlik Uzmanı istihdam ettiği ve siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılacağına ilişkin çalışma yaptığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını açıkladı

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:42
Bakanlıktan 'Siber Sefer Emri' açıklaması
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ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “08 Ekim 2017 tarihinde bir gazetede yer alan 'Siber Sefer Emri' başlıklı haberde, UDH Bakanlığı'nın 13 bin Siber Güvenlik Uzmanı istihdam ettiğine ve siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılacağına ilişkin çalışma yaptığı ifade edilmektedir. Söz konusu haberde yer aldığı gibi bir çalışma mevcut değildir. Bakanlığımız tarafından ulusal siber güvenlik amacıyla yapılan çalışmalarımız şunlardır: Yaşanabilecek siber güvenlik olaylarına karşı kamu kurumlarımızın hangi seviyede olduğunun belirlenmesi ve bu konuda kurumların farkındalığının artırılarak gereken iyileştirmeleri yapmalarına teşvik edilmesi amacıyla 29 Kasım 2017 tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı düzenlenecektir.
Kamu kurumlarımızda gerekli siber güvenlik kontrollerinin (İç ve dış ağ sızma testi, uygulama sızma testi, DdoS, Sosyal Mühendislik, kod analizi) yapılması amacıyla gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli kapalı devre sanal bir ağ üzerinden yapılması amacıyla KamuNet Projesi hazırlanmıştır. Şu ana kadar 42 kamu kurumu KamuNet’e dahil olmuştur.
‘5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda ve Diğer kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’ hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiş olup yasalaşması beklenmektedir" denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Siber Sefer Emri
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