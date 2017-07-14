Bakanlıktan 'Hero' genelgesi...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erodoğan'a suikast girişimi davasında sanıklardan Gökhan Güçlü'nün dün giydiği 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört tepki çekmişti. Bakanlık genelgesi kapsamında davaları etkileyecek mesaj içerikli giysiler toplanacak.
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