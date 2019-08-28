Bakanlıktan Çorlu’da yaşanan tren faciası ile ilgili itiraf gibi rapor!

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin tamamlanan raporda, olayın gerçekleştiği menfezin muayenesinin Mayıs 2018’de yapıldığı ve bu kontrolde menfezin mecrasının dolu olmadığı ve herhangi bir temizliğe ihtiyaç olmadığının tespit edildiği belirtildi.Ancak bu menfezin tutucu bir balasta ihtiyaç duyduğunun da muayene raporuna eklendiği ifade edilirken, olayın yaşandığı tarihte bu işlemin yapılmadığı bilgisinin raporda yer aldığı görüldü.Raporun sonuç bölümünde TC Devlet Demiryolları tarafından esasları belirtilen “aşırı yağış sonrası yolda yapılacak işlemlerin lokal, beklenmedik, sicilli olmayan hat kesimlerdeki durumları karşılamaya yetmediği” ifade edilerek, “Yolu kontrol etmekle sorumlu personelin 40-50 km. ötede meydana gelen yağışı konvansiyonel usullerle takibi yetersiz kalmaktadır. Demiryolu hatlarındaki köprü, menfez, yarma, tünel gibi sanat yapılarının modern algılama sistemleri ile takibi zaruret haline gelmektedir” denildi.Raporda, ayrıca 145 yıllık bir hat olan Halkalı-Uzunköprü güzergâhının güncel meteorolojik ve hidrolojik koşullarda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.Twitter hesabından tepki gösteren gazeteci Mustafa Hoş, “Bakanlık Çorlu Tren Raporu, bilirkişilerde olduğu gibi 25 insanın ölümüne neden olan ihmalleri normalleştirmeye çalışıyor. Oysa sonuç kısmındaki öneriler ihmalleri itirafı gibi. “Modern algılama sistemi zaruri” deniyor, bu yapılmış olsaydı insanlar ölmeyecekti” ifadelerini kullandı.