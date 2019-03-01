Bakanlıktan 'bedelli askerlik' açıklaması

BEDELLİ askerlikte 16. ve 19. dönem sevk tarihlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihi 3 nisan olarak güncellendi. 19. dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlüler de yapılan değişik gereği 22 Nisan'da gidecekler. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 30 Mart 2019 olan 16. dönem sevk tarihi, 3 Nisan 2019 olarak, 20 nisan 2019 olan 19. dönem sevk tarihi ise 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 12:19