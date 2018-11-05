Bakanlık yetkiyi kullanmazsa vatandaşa çok ağır vergiler gelecek

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklanmasının ardından Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim ayında yüzde 0,91 artış gösterdi. Bu oranın açıklanmasının sonrasında yıllık enflasyon Yİ-ÜFE'de yüzde 45,01 olarak gerçekleşerek geçtiğimiz aya göre bir düşüş yaşandı. Ekim ayı verileri itibariyle Yİ-ÜFE'de oldukça önemli. Yeniden değerleme oranı bu ayki gösterge ile belirleniyor.

YARIYA KADAR İNDİRME YETKİSİ BULUNUYOR

Şuan itibariyle 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE verisi yüzde 23,73 yani yeniden değerleme oranına baz teşkil edilecek oran yüzde 23,73 olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yarıya kadar indirme yetkisi bulunuyor. Eğer Bakanlık yarıya kadar indirme yetkisi kullanılmazsa önümüzdeki yıl bazı vergiler ve harçlarda artış yaşanacak.

BAKANLIK YETKİ KULLANMAZSA ARTIŞ YÜZDE 23,73 OLACAK

Pasaport, ehliyet harcı ve trafik cezaları gibi ceza ve harçların artış oranı yüzde 23,73 olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı eğer yarıya kadar indirme yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl artış oranı yüzde 23,73 olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.