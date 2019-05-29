Bakanlık, Türkiye'yi ayağa kaldıran kitabın yazarı için harekete geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Tu¨rk Ceza Kanununun 226. Maddesi'ne aykırılık tes¸kil ettigˆi gerekçesiyle yazar, basım ve dagˆıtımını yapan kis¸iler hakkında gerekli yasal is¸lemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.