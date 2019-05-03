Bakanlık, Suriyelilere yardımı kesen CHP'li başkan için harekete geçti

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

GÖREVE BAŞLAYAN ÖZCAN, TALİMAT VERMİŞTİ

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını vermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili, sopa dağıtıldığı ve taş toplandığı gibi iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, o gün Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'nun yakın korumalığını yapanların, koruma görevinin usulü ve tekniğine uygun davranıp davranmadığının soruşturulduğu ifade edildi.

HDP'NİN EŞBAŞKANLIK UYGULAMASI

Bakanlığın açıklamasında HDP'li belediyelerdeki 'eşbaşkanlık' ile ilgili, "Bu uygulama hukuka aykırıdır. Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor." denildi.