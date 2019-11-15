Bakanlık 'siyanür' intiharları için düğmeye bastı!

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı peş peşe meydana gelen siyanürlü intihar vakalarına ilişkin olarak bir açıklama yaparak, söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulduğunu duyurdu. Araştırmanın sonuçlarının kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşılacağı ifade edildi.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada son günlerde gündemi meşgul eden siyanürlü intiharlarla ilgili bir komisyon kurulduğu vurgulandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir."

KOMİSYON KURULDU

"Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu.Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız.Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te 4 kardeş, kapıya "İçeride siyanür var" yazılı bir not bırakarak intihar etmişti. Türkiye gündemini bir hayli meşgul eden bu olaydan birkaç gün sonra benzer bir vaka daha meydana gelmişti. Antalya Konyaaltı'nda 2'si çocuk 4 kişilik bir aile, benzer yollarla canlarına kıymıştı. Son olarak ise bugün İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.