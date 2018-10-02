Bakanlık harekete geçti! Yeşil pasaport müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazar ve sanatçılara da “yeşil pasaport” verilmesi için harekete geçti

Bakanlık harekete geçti! Yeşil pasaport müjdesi
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Pasaport Kanunu Tasarısı'na yazar ve sanatçılara da yeşil pasaport verilmesini sağlayacak bir hükmün eklenmesi için harekete geçti. Bakanlık, İstanbul Kültür Çalıştayı'nda ele alınan sanatçılara yeşil pasaport verilmesi projesini gündemine aldı. Sabah gazetesinden Burak Erdem'in haberine göre, Pasaport Kanunu Tasarısı'na ek bir hüküm eklendiği takdirde kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla topluma en büyük katkıyı veren sanatçılar belirlenerek yurtdışında Türkiye'yi temsil etme noktasında büyük bir fırsata sahip olacak.

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