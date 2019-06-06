Bakanlık az önce duyurdu: Sayı 43'e yükseldi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

ZAP'TA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.