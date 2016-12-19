Bakanlık açıkladı! 924 kişi...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 213 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, geçen hafta jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile Türk Silahlı Kuvvetlerince toplam 213 operasyonun gerçekleştirildiği, operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, biri yaralı 5 teröristin yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ait 24 sığınak ile, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

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