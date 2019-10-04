Bakanlık açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜNDEM 04.10.2019, 09:54
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Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|10
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|9
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|9
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|9
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|7
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|6
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|6
|2
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|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
|Takımlar
|O
|P
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|7
|21
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|7
|16
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|7
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|7
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|7
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|7
|11
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|7
|11
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|8
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|7
|7
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|7
|7
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|7
|7
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|7
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|7
|6
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|5
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|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
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|7
|15
|2. Granada
|7
|14
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|7
|14
|4. Barcelona
|7
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|13
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|7
|9
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|7
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|8
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|8
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|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
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|7
|2