Bakanlık açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 01.09.2019, 11:39 Enes Subaşı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Günün Anketi Tümü