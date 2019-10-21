Bakanlık açıkladı: 2 askerimiz şehit oldu
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 askerimiz şehit oldu. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan askerimiz de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştü.
İL Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Teröristler tarafından Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde 11 Ekim'de yapılan havan saldırısında yaralanan asker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 ASKERİMİZ HASTANEDE KURTARILAMADI
PKK ile ile girilen çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan yaralı uzman çavuş, Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bölgede operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatıldı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIK AÇIKLADI: 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, bugün Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'tegerçekleştirilen operasyonda 1'i gri listede olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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