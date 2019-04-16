Bakanlık 4 aylık bilançoyu açıkladı! Hepsi kıskıvrak yakalandı

BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, organize suç örgütlerine bu yıl düzenlenen 141 operasyonda yakalanan bin 608 şüphelinin 630'u tutuklandı.

Geçen yıl yapılan operasyonlarda ise 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bunlardan bin 810'u tutuklandı.

EKİPLER SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının art arda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

2018 YILINDA BİN 810 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2018 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 47'si ulusal/bölgesel, 250'si yerel olmak üzere toplam 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bin 810'u tutuklandı.

BU YIL 630 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,organize suç örgütlerine bu yıl düzenlenen 141 operasyonda yakalanan bin 608 şüphelinin 630'unun tutuklandı.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde 151 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek ele geçirildi.

Geçen yıl 474 tabanca, 141 kurusıkı tabanca, 325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017'de 256 tabanca, 89 kurusıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise 101 tabanca, 54 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirilmişti.

Son üç yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında Türkiye'de yapılan operasyonlarda, Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere, 5'i örgüt lideri 10 yabancı uyruklu yakalanarak ülkelerine teslim edildi.