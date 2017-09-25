Bakanlığa ‘ışıkla avcılık’ çağrısı: İptal edin!

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, geçen yıl Marmara Denizi’nde ışıkla avcılığı 45 günlüğüne serbest bırakmıştı. Bu kararla 40 küsür yıldır Marmara’da yasak olan ışıkla avcılık, 15 Eylül – 1 Kasım tarihleri arasında serbest oldu. 1 Eylül’de balıkçılık sezonunun başlamasıyla birlikte bu karar yeniden gündeme geldi. Change.org’ta başlatılan bir imza kampanyasında, “Marmara Denizi’nde ışıkla avcılık serbestliği katliama davettir. Bu kararı iptal edin” çağrısında bulunuldu. Balıkçılık sektöründe karara dair farklı yaklaşımlar bulunurken, akademisyenlerin ise tavrı net. Bilim insanları, ışıkla avcılığın Marmara Denizi’ndeki ekosisteme zarar vereceğini düşünüyor.

‘EKOSİSTEM ZARAR GÖRECEK’

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, konu ile ilgili Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ışıkla avcılığın okyanusta ve açık denizlerde dağınık olan balık sürülerini bir araya getirmek için kullanıldığını söyledi. Karakulak, “Marmara Denizi kapalı bir havza ve balık geçişlerinin olduğu bir bölgede ışıkla avcılığın yapılmaması gerekiyor. Bu avcılık türü yapıldığı takdirde av baskısı artmış olacak” ifadesini kullandı. Ekosistemin ve yavru balıkların bu avcılık türüyle zarar göreceğini belirten Karakulak,”Gırgır tekneleri bu avcılık türünü gerçekleştiriyor. Hamsi, istavrit gibi balıklar bu nedenle henüz daha çok küçükken avlanıyor. Ülkemizde avcılık kotası ve denizlerde uygulanan bir denetim şekli yok. Bu yüzden balıkçılar, tutabildiğinin maksimum boyutuyla denizlerde balık popülasyonlarına zarar veriyor” diye konuştu. Bakanlığın ışıkla avcılığa 100 metre açıktan itibaren izin verdiğini belirten Karakulak, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Üniversitemizin yaptığı bir araştırma sonucu ışıkla avcılığın kıyıya çok yakın şekilde gerçekleştiğini de gördük. Bu avcılık türü, yasadışı yollarla kıyıya yakın yerlerde de yapılıyor.”

‘YASAK HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYORDU’

İMEAK Deniz Ticaret Odası Balıkçılık Meslek Komitesi Başkanı Murat Kul, ışıkla avcılığın yasak olduğu zamanlarda da 150-200 tekne ile yasadışı olarak yapıldığını ve bu durumun balıkçılar arasında haksız rekabet oluşturduğunu söyledi. “Geçmişte yasak varken yeterli denetleme yapılamıyordu” diyen Kul, “Bu yüzden yasağa uyan balıkçılar ile uymayanlar arasında haksız rekabet oluşuyordu. 45 günlük serbestlik kararı biraz da uygulama amaçlı. Kararın Marmara Denizi’ne zarar verip vermeyeceği ise üniversitelerin çalışma alanı. Araştırıp bunu tespit etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

‘BAKANLIK IŞIKLA AVCILIKLA MÜCADELE EDEMEDİ’

İstanbul Balık Üreticileri Su Ürünleri Kooparatifi Başkanı İlyas Torlak ise, ışıkla avcılığın 60’lı yılların sonunda uskumru balığına zarar verdiği gerekçesiyle yasaklandığını, fakat son yıllarda yasak olduğu halde yoğun bir şekilde Marmara Denizi’nde yapıldığını kaydetti. “Bakanlık şikayetler olduysa da bununla mücadele edemedi” diyen Torlak, “Marmara’da yasak da olsa ışıkla avcılık devam etti. Önüne geçilemedi. Bir grup balıkçı yasadışı şekilde avcılık yapıp kazanç sağlamayı sürdürdü. Sonrasında geçen yıl deneme amaçlı 45 günlüğüne serbestlik getirildi. Balıkçılar arasında ise şöyle bir durum var. Işıkla avcılık yapmadığınız halde bunu eleştiriyorsanız, karşı tarafın tepkisine sebep oluyorsunuz. “O zaman sen de yap” deniliyor. Akademisyenlerin de söylediği gibi, bana sorarsanız bu avcılık türü Marmara Denizi’nde yasak olmalıdır. Sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük tehlikedir. Bir başka konu ise bu avcılığı nasıl serbest bıraktılar? Bu raporu kim verdi mesela? Sadece zararlı olup olmadığı değil, bunların da araştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN KARADENİZ’DE DE SERBEST BIRAKILMIYOR?’

“Ayrıca serbest bırakılacaksa da neden sadece Marmara Denizi’nde yapılıyor? Niye Karadeniz’de de serbest bırakılmıyor?” diyen Torlak, “Siz bu avcılık türünü Marmara Denizi’nde serbest bırakıyorsunuz. O zaman neden Karadeniz’de yasak? Marmara Denizi bambaşka bir deniz. Yanlış anlaşılmasın, desteklediğimden söylemiyorum. İlla serbest bırakılacaksa, diğer denizlerimizde de yapılsın. O zaman balıkçılık filosunu yayarsınız ve Marmara Denizi’nde yığılma olmaz.”