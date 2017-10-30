Bakanlar Kurulu sona erdi

BAKANLAR Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde saat 14.25'te başlayan toplantı sona erdi.

Bakanlar Kurulu'nun ardından Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Bekir Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarına eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katılmadı.