Bakanlar Kurulu'ndan üst öğrenim zam ve tazminatına dair karar!

BÜTÜN memurları ilgilendiriyor. Konya Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nde Teknik Hizmetler Sınıfında programcı olarak görev yapan ve mühendislik mezunu olan memur Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin maaşının mühendislik mezunları için hesaplanması için Bakanlar Kuruluna başvurdu. Kurul bu kararı tekstil mühendisliği mezunu olduğu ve maaşındaki özel hizmet tazminatının 152 yerine 93'ten hesaplandığı, özel hizmet tazminatının hesaplanmasında bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli olduğu iddialarıyla iptali ile idareye başvuru tarihinden itibaren işlem nedeniyle maaşından eksik ödenen miktarların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istedi.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, dökümü yapılan 128,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği belirlenen 990,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'na istinaf yolu açık olmak üzere 21 Aralık 2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.