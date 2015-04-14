Bakan'ın önünü kesti! Bakın ne istedi

Ayşe Gülen, kızının üniversite mezunu olmasına rağmen yeterli kadro açılmaması nedeniyle öğretmenlik yapamadığını ve evde oturduğunu belirterek “Sizi gökte ararken yerde buldum. Derdimi kime anlatabilirim diye düşünürken karşıma siz çıktınız. Yüz binlerce genç atama bekliyor. Her yıl 40-50 bin öğretmen alınıyor. Ak Sakallı dedeler neredeyse ellerinde bastonla okula gidip geliyor. Bu ak sakallı dedeleri emekli edin gençlerin önü açılsın. Bu yaştaki insanlar öğrencilere ne verebilir ki? Bunları emekli ederseniz 40 bin yerine 140 bin kadro açılır, böylelikle gençlerin önü açılmış olur. Sizden isteğim dedeleri artık gençlerin önünden çekmenizdir” dedi. Devletin her yıl 50 bin yeni kadro açtığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu da, “Bana ettiğin nasihat kadar kızına da nasihatte bulun ki biraz fazla çalışıp yüksek puan alsın. Sizin taleplerinizi değerlendireceğiz. AK Parti hükümeti olarak gençlerimizin önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.