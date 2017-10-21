Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
21 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
21 Ekim 2017 Yeni Alanya...
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
Yemeği yavaş yavaş yeyin
Yemeği yavaş yavaş yeyin
banner468

Bakandan uçakta hayati müdahale

THY’nin önceki günkü Ankara-İstanbul seferinde rahatsızlanan Enis Fosforoğlu’nun sanatçı kızı Seren’e ilk müdahale uçakta bulunan ve doktor olan Betül Sayan Kaya’dan geldi

Bakandan uçakta hayati müdahale

THY’nin önceki günkü Ankara-İstanbul seferinde rahatsızlanan Enis Fosforoğlu’nun sanatçı kızı Seren’e ilk müdahale uçakta bulunan ve doktor olan Betül Sayan Kaya’dan geldi

21 Ekim 2017 Cumartesi 09:34
Bakandan uçakta hayati müdahale
banner404

TÜRK Hava Yolları’nın önceki gün Ankara-İstanbul seferini yapan TK 1275 sefer sayılı uçağında oyuncu Seren Fosforoğlu aniden rahatsızlandı. Aynı zamanda doktor olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya duruma müdahale etti. Koltuğa yatırılan Fosforoğlu’nun yardımına koşan Bakan Kaya’nın uçaktaki müdahalesini Ak Parti Genel Merkez Gençlik kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı M.Talha Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı.
Müdahale etti yalnız bırakmadı
 
Fosforoğlu’da instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya’ya teşekkür etti. Fosforoğlu, “Sevgili dostlar seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın dr.betulsayanvardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeimgeliyor Esra’ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıUçakEnis FosforoğluBetül Sayan Kaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ sorumlularının ‘Adil abi’ korkusu!
FETÖ sorumlularının ‘Adil abi’ korkusu!
Melih Gökçek'in eşinden istifa açıklaması
Melih Gökçek'in eşinden istifa açıklaması
Evine giden öğretmene kurşun yağmuru
Evine giden öğretmene kurşun yağmuru

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim