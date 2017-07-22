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Bakandan flaş açıklama! Bunların yıkılması lazım...

Çevre Bakanı Özhaseki'den Ege Bölgesindeki belediye başkanlarına yapılaşma uyarısında bulunarak "1999 yönetmeliği öncesinde Türkiye'de yapılan yaklaşık 7,5 milyon civarında yapı stoğu var. Bunların büyük çoğunluğu depreme dayanıksız ve yaşam için elverişsiz. Bunların yıkılması lazım" dedi.

Bakandan flaş açıklama! Bunların yıkılması lazım...

Çevre Bakanı Özhaseki'den Ege Bölgesindeki belediye başkanlarına yapılaşma uyarısında bulunarak "1999 yönetmeliği öncesinde Türkiye'de yapılan yaklaşık 7,5 milyon civarında yapı stoğu var. Bunların büyük çoğunluğu depreme dayanıksız ve yaşam için elverişsiz. Bunların yıkılması lazım" dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:03
Bakandan flaş açıklama! Bunların yıkılması lazım...
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu topraklarının yüzde 71inin deprem riski altında bulunduğunu, Türkiyede her yıl 200 bini İstanbulda, 300 bini Anadoluda olmak üzere 500 bin yapının kentsel dönüşüm yoluyla yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Özhaseki, Bodrum depremini örnek vererek, Özellikle Ege Bölgesi'ndeki belediyelerin imar hareketleri ve ruhsatları konusunda daha duyarlı ve dikkat olması gerekiyor dedi.

Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Platformu 17'nci Geleneksel Vefa Buluşması'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, toplantı öncesi gazetecilerin Egedeki deprem ve İstanbuldaki sel ile ilgili sorularını yanıtladı. Özhaseki, dünyadaki iklim değişikliğine bağlı olumsuzlukların Türkiyenin de önünde durduğunu ve felaketlere yol açtığını söyledi. Bakan Özhaseki şöyle konuştu:

"BELEDİYELER İMAR PLANINI DELMEMELİ VE ÇANAK TUTMAMALI"

"İklim değişikliğine bağlı olumsuzlukları önlemler alarak önleyebiliriz. Depremlere sağlam zemin ve buna dayanıklı yapılarla yani depremlerle savaşarak değil, önlemler alarak yüz yüze gelebiliriz. Anadolu topraklarının yüzde 71i deprem tehdidi altındadır. Depremlerle savaşılmaz önlemler alınır. İnsanların canını depremlerde değil, kötü yapılaşmalar almaktadır. Gereken çalışmalar yapıldığı takdirde depremleri can kaybı olmadan atlatabiliriz ama imar planlarını delme çalışmaları Kaçak yapılaşma olursa, belediyeler buna çanak tutarsa, insanlar ne yazık ki en ufak sarsıntıda dışarı çıkar. Mal ve can kaybı olur. Uzakdoğu'da görüyorsunuz evler sağlam olunca insanları meydana gelen depremler gece uykusundaki ninni gibi gelir.

TÜRKİYEDE 7.5 MİLYON YAPI RİSKLİ

Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve hükümet olarak hesaplarının 7.5 milyon yapının elden geçirilmesi ve büyük bölümünün yıkılması gerektiğine değindi. Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlar Kurulu'na getirdikleri ve önümüzdeki günlerde meclise getirecekleri yeni düzenlemeler konusunda herkesin üzerine düşeni yaptığını belirterek şunları söyledi:

Deprem konusunda hedefimiz 15 yılda her yıl 500 bin yapıyı yenilemek, bunun altyapısını düzenlemek, finansman kaynaklarını bulmak olacaktır. Bu konuda dersimize çalıştık. Düzenlemeler Bakanlar Kurulunda uzun uzun anlatıp tartışmaya açtık. Her yıl 200 bini İstanbul'da 300 bini Anadolu'da olmak üzere 500 bin binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir.

EGE BÖLGESİNDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bodrumda meydana gelen depremin can kaybı olmadan atlatılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Özhaseki, Ege Bölgesi'nin depremsel açıdan riskli olduğunu belirterek, Ege Bölgesi'ndeki belediye başkanlarını buradan bir kez daha uyarıyorum. O bölgedeki yapılaşmalar çok daha fazla dikkatli olunmalı. Bodrum depreminde çok şükür can kaybı yok. Eğer belediyeler imar planlarını delmemiş ya da bozulmasına çanak tutmamışsa sıkıntı olmaz diyerek sözlerini tamamladı.

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