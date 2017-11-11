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Bakan Zeybekci: Türkiye dünyada bir numara olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçen seneki tuzak, onların bütün algı operasyonları, aklını, ruhunu, vicdanını, kendini bile o Pensilvanya'daki şarlatana satmış olanların tüm gayretlerine rağmen, bu yüce ülke, bu millet, bakın büyüme rekorları kırıyor. İhracat rekorları kırıyoruz. Bir yere yazın, 12 Aralık'ta üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye dünyada bir numara olacak. Öyle laf veya gaz değil, göreceğiz tarihi de verdik." dedi

Bakan Zeybekci: Türkiye dünyada bir numara olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçen seneki tuzak, onların bütün algı operasyonları, aklını, ruhunu, vicdanını, kendini bile o Pensilvanya'daki şarlatana satmış olanların tüm gayretlerine rağmen, bu yüce ülke, bu millet, bakın büyüme rekorları kırıyor. İhracat rekorları kırıyoruz. Bir yere yazın, 12 Aralık'ta üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye dünyada bir numara olacak. Öyle laf veya gaz değil, göreceğiz tarihi de verdik." dedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 19:33
Bakan Zeybekci: Türkiye dünyada bir numara olacak
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BAKAN Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da  13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 6. Olağan Merkez İlçe  Kongresi'ne katıldı.
 
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan  programda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti  yöneticilerinin tebrik mesajları okundu.
Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, dünyanın bütün kültürlerinin,  yollarının buluştuğu noktada bulunan bir ülkenin, göz dikeninin de çok olacağını  söyledi.
 
Ülkeye göz dikenlerin tarih boyunca hep olduğunu ifade eden Zeybekci,  şöyle konuştu:
 
"Bin yıldan beri bu topraklardayız ve bin yıldan beri bu toprakları  vatan yapmak için mücadele ediyoruz. Milyonlarca şehidimiz var. Dünyada başka  hiçbir millet bizim kadar şehit vermemiştir, canını vermemiştir. Bu vatan ve  millet için canını çekinmeden feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet,  yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu vatanı vatan yapanların yanında  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve emeği geçen gizli  kahramanlarımızdan da Allah razı olsun. Dün itibariyle Gazi Mustafa Kemal'in  aramızdan ayrılışını andık. Cumhuriyet ilelebet bu ülkede payidar kalacaktır.  Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça bu milletin dilini ve  töresini hiçbir güç bozamayacaktır."
 
Zeybekci, dış güçlere karşı verilen mücadelenin devam edeceğini,  uyanık olunması gerektiğini belirterek, ülkeye, millete ve vatana kastedenlerin  de ellerinden geleni arkalarına koymamayı sürdüreceğini dile getirdi.
 
"Faizi sıfıra indirene kadar durmak yok"
 
Milletin ve devletin 2001'den önce namerde muhtaç halde olduğunu  belirten Zeybekci, "Bu ülkeye IMF memuru geldiği zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan  hizaya geçerdi. Bu ülkede toplanan 100 liralık verginin 87 lirası faize  gidiyordu. Bunu yaptıklarında bu ülkede ne olur, taş üstüne taş konur mu, hizmet  olur mu, devlet çalışır mı? Bugün 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor.  Bundan bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım razı değil. Bunu sıfıra  indirene kadar durmak yok, yola devam." diye konuştu.
 
Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın 17'inci, Avrupa'nın 6'ıncı büyük  ekonomisi haline geldiğine işaret ederek, artık çok daha iyi durumda kanlı ve  canlı bir Türkiye'nin olduğunu aktardı.
 
"Onlar, kaptanın Recep Tayyip'ine razı değiller"
 
Böyle güçlü bir Türkiye'nin istenilmediğini vurgulayan Zeybekci, şöyle  devam etti:
 
"Onun için güçlü Türkiye istemiyorlar. Onun için bu millete  hükmedecek, bu milleti yönetecek, bu millete hakim olacak, bu millete, 'dağdaki  çoban, göbeğini kaşıyan bidon kafalı adam.' diyecek olanlar gelsin istiyorlar.  Onlar topal Dursun'un Binali'sine razı değiller. Onlar amele Şükrü'nün Nihat'ına  razı değiller. Onlar, kaptanın Recep Tayyip'ine razı değiller. Onların  istedikleri başka ama bu millet ne derse o olur."
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15  Temmuz'un dünya demokrasi tarihine giren bir sivil Türk demokrasi devrimi  olduğunu dile getiren Zeybekci, milletin bu tarihte, bayrak, vatan, bağımsızlık,  namus, din, demokrasi ve milli irade için bedel ödediğini anlattı.
 
Zeybekci, darbecilerin kullandığı "yönetime el konulmuştur" ifadesini  hatırlatarak, "Son el koymayı bu ülkede millet yaptı. Bu aziz millete hizmetkar  olmak Rabbim'in bir lütfudur. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Bu  topraklarda AK Parti'li olmak da bir gurur meselesi. 81 ilde, 780 bin  kilometrekarede, 80 milyonda, bu topraklarda, Erzincan'ın bütün sokaklarında,  mahallelerinde eğer başı dik, alnı açık, gururla yürüyecek bir siyasi parti  mensubu varsa o da AK Parti'dir. Başka hiç kimsenin bu hakkı yoktur." diye  konuştu.
 
Bakan Zeybekci, 15 Temmuz'un darbe değil bir işgal girişimi olduğunu  ifade ederek, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 7 Haziran seçimleriyle çukur  eylemlerinin planlı yapıldığını söyledi.
 
Milletin, sahipleri başka olanları çukurların içine gömmesini  bildiğini dile getiren Zeybekci, "Tüm bu olaylar ne için? Onlar istiyor ki onlara  tabi olan bir Türkiye olsun. Onlar istiyor ki ecdadın emaneti bu coğrafyada onlar  haritaları baştan çizerken biz namerde muhtaç olalım, canımızla, başımızla  uğraşalım. Onun için diyoruz ki '15 Temmuz bir işgal girişimiydi.' Çünkü  yapacakları başka bir şey kalmamıştı. Yaptıkları her şeyi, tuzağı bu millet,  Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım onların başına çalmıştır." ifadelerini  kullandı.
 
"Yari güzel olanın başı belasız olmaz"
 
FETÖ'nün darbe girişimine işaret ederek, "Yari güzel olanın, başı  belasız olmaz." diyen Zeybekci, "Bakın nereden nereye geldik. Hangi oyunlardan,  hangi tuzaklardan... Geçen seneki tuzak, onların bütün algı operasyonları,  aklını, ruhunu, vicdanını, kendini bile o Pensilvanya'daki şarlatana satmış  olanların tüm gayretlerine rağmen, bu yüce ülke, bu millet, bakın büyüme  rekorları kırıyor.  İhracat rekorları kırıyoruz. Bir yere yazın, 12 Aralık'ta  üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye dünyada bir numara olacak.  Öyle laf veya gaz değil, göreceğiz tarihi de verdik." dedi.
 
Konuşmasının ardından Zeybekci'ye, Erzincan Belediye Başkanı  Cemalettin Başsoy tarafından yöreye özgü tulum peyniri ve el işlemeli bakır ile  halı hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİNihat ZeybekçiPensilvanya
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