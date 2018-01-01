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Bakan Zeybekci, 2018 yılının ilk bebeklerine altın taktı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Devlet Hastanesi'nde 2018 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 2 bebeği ziyaret çeyrek ederek altın taktı. Bakan Zeybekci, 2018 yılında ihracatta 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönlerini çevireceklerini, 170'li rakamlara ulaşmak istediklerini söyledi

Bakan Zeybekci, 2018 yılının ilk bebeklerine altın taktı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Devlet Hastanesi'nde 2018 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 2 bebeği ziyaret çeyrek ederek altın taktı. Bakan Zeybekci, 2018 yılında ihracatta 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönlerini çevireceklerini, 170'li rakamlara ulaşmak istediklerini söyledi

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:22
Bakan Zeybekci, 2018 yılının ilk bebeklerine altın taktı
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DENİZLİ Devlet Hastanesi'ndeki yeni yılın ilk bebeği ziyaretine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, ilçe belediye başkanları katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne giderek, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Savaş ve Sevda Tutulmaz çiftinin 3. çocuğu olan ve 2018 yılında saat 00.05'te dünyaya gelen 'Ramazan' isimli bebeğe altın takan bakan Zeybekci, daha sonra başka bir odada, Türkan ve Şahabettin Aydın'ın 8'inci çocuğu olarak dünyaya gelen 'Muhammet Selim'e de çeyrek altın taktı. Yeni yılın iki bebeğine Vali Karahan ile  Başkan Zolan ve diğer belediye başkanları da altın taktı.

Bakan Zeybekci, daha sonra gazetecilere 2017 yılının acısıyla, tatlısıyla geride kaldığını, bütün insanlık ve İslam aleminin yaşadığı acıları tekrar yaşamamasını dilediğini söyledi. Zeybekci, şöyle dedi:

“Türkiye 2017 yılında ekonomi başta olmak üzere bir çok alanda destansı başarılar elde etti. 15 Temmuzun İhanetin hesabı sorulmaya devam ederken, ülkemiz büyüme, dış ticaret, ihracat ve istihdamda başarılar elde etti. Bu gece itibarıyla bizim için diğer önemli olan da ihracattaki 2014'teki 157,6 milyar dolarlık hedef aşılacak mı aşılmayacak mı? O günkü euro, dolar kuru ve altınla ilgili etkileri eklediğimiz zaman bu sene yakalamamız halinde yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık ekstra bir performans göstermiş olacağız. 2018'deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevireceğiz. 170'li rakamlara ulaşmak istiyoruz. Onu da inşallah bu ülkenin özel sektörü, üretimi, ihracatı, akıl ve alın teriyle yakalayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİNihat ZeybekçiDenizliDevlet Hastanesi
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