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Bakan Yıldız'a 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası

Enerji Mühendisleri Odası'ndan (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma cezası geldi. EMO Onur Kurulu, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Kazası sonrası elektrik mühendisi olan Yıldız'a mesleki tutum ve davranışları nedeniyle 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası verdi

Bakan Yıldız'a 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası

Enerji Mühendisleri Odası'ndan (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma cezası geldi. EMO Onur Kurulu, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Kazası sonrası elektrik mühendisi olan Yıldız'a mesleki tutum ve davranışları nedeniyle 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası verdi

02 Mart 2015 Pazartesi 16:38
Bakan Yıldız'a 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası
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CEZA, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. Taner Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüneneden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.

9/B BENDİNE GÖRE


Taner Yıldız’ın ihraç edildiği TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin madde 9/b bendi şöyle düzenlenmiştir: “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek



Bakan Yıldız ile ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Soma Faciası’nda görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı uygulayarak kamuya zarar vermek suçundan ceza verild
Enerji Mühendisleri Odası'ndan (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma cezası geldi. EMO Onur Kurulu, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Kazası sonrası elektrik mühendisi olan Yıldız'a mesleki tutum ve davranışları nedeniyle 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Ceza, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. Taner Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüneneden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.

BAHÇEKAPILI'NIN DA İHRACI İSTENDİ


AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı da iç güvenlik paketi görüşmeleri sırasındaki tavır ve tutumu nedeniyle, üyelikten ihracı için Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Disiplin Kurulu'na sevk edildi.ÇHD tarafından yapılan basın açıklamasında dernek üyelerinin salt savunma biçimlerinin değil, milletvekilliği ya da bakanlık gibi görevleri icra ediş tarzlarının da derneği doğrudan ilgilendirdiği vurgulandı ve “ÇHD üyesi bir hukukçu, bu tür bir görevi icra ederken de derneğin geleneğine, tüzükte belirtilen amaç ve ilkelerine uygun davranmak zorundadır” denilmişti.

Kaynak:hürriyet

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Son Güncelleme: 02.03.2015 15:45
Anahtar Kelimeler:
BakanYıldızEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıEMO Onur KuruluSomaElektrik Mühendisleri Odası
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