Bakan Yıldız'a 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası





CEZA, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. Taner Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüneneden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.





9/B BENDİNE GÖRE





Taner Yıldız’ın ihraç edildiği TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin madde 9/b bendi şöyle düzenlenmiştir: “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek







Bakan Yıldız ile ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:





"Soma Faciası’nda görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı uygulayarak kamuya zarar vermek suçundan ceza verild



Enerji Mühendisleri Odası'ndan (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma cezası geldi. EMO Onur Kurulu, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Kazası sonrası elektrik mühendisi olan Yıldız'a mesleki tutum ve davranışları nedeniyle 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Ceza, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. Taner Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüneneden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.







BAHÇEKAPILI'NIN DA İHRACI İSTENDİ



