Bakan Yıldız'a 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası

02 Mart 2015 Pazartesi 16:38
CEZA, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. Taner Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüneneden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.
9/B BENDİNE GÖRE
Taner Yıldız’ın ihraç edildiği TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin madde 9/b bendi şöyle düzenlenmiştir: “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek
Bakan Yıldız ile ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Soma Faciası’nda görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı uygulayarak kamuya zarar vermek suçundan ceza verild
Enerji Mühendisleri Odası'ndan (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma cezası geldi. EMO Onur Kurulu, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Kazası sonrası elektrik mühendisi olan Yıldız'a mesleki tutum ve davranışları nedeniyle 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Ceza, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. Taner Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüneneden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.
BAHÇEKAPILI'NIN DA İHRACI İSTENDİ
AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı da iç güvenlik paketi görüşmeleri sırasındaki tavır ve tutumu nedeniyle, üyelikten ihracı için Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Disiplin Kurulu'na sevk edildi.ÇHD tarafından yapılan basın açıklamasında dernek üyelerinin salt savunma biçimlerinin değil, milletvekilliği ya da bakanlık gibi görevleri icra ediş tarzlarının da derneği doğrudan ilgilendirdiği vurgulandı ve “ÇHD üyesi bir hukukçu, bu tür bir görevi icra ederken de derneğin geleneğine, tüzükte belirtilen amaç ve ilkelerine uygun davranmak zorundadır” denilmişti.
Kaynak:hürriyet
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 02.03.2015 15:45