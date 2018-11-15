Bakan yeni rakamları açıkladı, bedelli yapılacak il sayısı arttı!

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik yükümlülerinin hangi celp döneminde, hangi ile gideceklerinin gelecek hafta açıklanacağını söyledi. Bedelli askerliğin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında 37 celp halinde yapılacağını da belirten Akar, il ve birliklerin haftaya açıklanacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA AÇIKLANACAK"

Bedelli askerlik celp takvimini açıklayan Akar, başvurusunu tamamlayanların ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarını haftaya öğreneceklerini söyledi. Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı. Akar, "Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı" dedi.

İLK İKİ CELPTE 54 BİN 36 KİŞİ TERHİS OLDU

"Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi. Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak."

2020'DE TAMAMLANACAK

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti. Son yükümlüler, 40'ıncı celp olarak 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Şubat'ta da tezkere alacak.

HAKKARİ'DEKİ PATLAMA

Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Akar, "Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın idari ve teknik soruşturması son aşamada. Rapor ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.