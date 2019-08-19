Bakan yardımcısı kaza geçirdi! Hastanede hayatını kaybetti

EDİNLEN bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları için alanda inceleme yaptı.

İncelemelerini tamamladıktan sonra Van'a doğru hareket eden Dursun, Erciş'in Bayraklı Mahallesi civarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Dursun'un naaşı Erciş Devlet Hastanesine götürülüyor.



AHMET HALUK DURSUN KİMDİR?

1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.

Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 2005-2006 VE 2011 tarihlerinde aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı.

2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A.Halûk Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış, tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir.

2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine seçilmiştir. A.Haluk Dursun, 2014 Temmuz ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış, 2016 yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrılmıştır.

26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmekte ve 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle de Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

21.07.2018 tarihli 30485 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/24 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine tayin olmuştur.

Özel Proje ve Ödülleri

A.Halûk Dursun 1989 yılında "Elveda Boğaziçi" başlıklı bir yazı dizisiyle İstanbul Mimarlar Odasının “Basında Uzmanlık Ödülü”nü kazandı. Yine 2002 yılında Nil'den Tuna'ya adlı kitabıyla da Türkiye Yazarlar Birliği “Gezi Yazarları Ödülü”nü aldı. Ayasofya, A.Halûk Dursun'un başkanlığı döneminde önemli restorasyonlardan geçmiş, müzenin içindekilerle birlikte etrafındaki Osmanlı eserleriyle ilgili koruma/onarma çalışmaları tamamlanmış, Ayasofya içinde bulunan Osmanlı padişah türbeleri onun döneminde kendi tabiriyle bir "Ölüm Kültürü Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. Ayasofya'daki bu çalışmalar müze başkanı Halûk Dursun'a 2010 yılında İtalya'da her yıl verilen Rotondi Sanat Kurtarıcısı Ödülü'nü (Premio Rotondi 2010 ai Salvatori Dell) kazandırmıştır. Aynı zamanda A.Halûk Dursun, Ayasofya’yla ilgili düzenlemiş olduğu etkinlikler, Ayasofya gezi konferansları, Sıbyan Mektebinde çocuklara Ayasofya Müzesi’ni anlattığı çalışmaları, 17 yıldır çıkarılamayan ”Müze Dergisi”ni yeniden çıkarması, Haliç ve Boğaziçi sunumları, İstanbul eksenli kültür tarihçiliği alanında yaptığı çeşitli çalışmaları dolayısıyla 2011 İstanbul Turizm Ödülleri kapsamında verilen '”Etkinlik Ödülü”nü de kazanmıştır.

“Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi” hazırlanması, yürütülmesi ve bu kapsamda hazırlanan Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli kitabının editörlüğü gerçekleştirildi.

Kültür Tarihi Konferansları, Programlar ve Kitapları

Üniversitede verdiği Bizans ve Batı Avrupa tarihi, Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi; Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Türk Kültür Tarihi; İstanbul'un Tarihî Mekânları; Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları, Tarih Öğretiminde Müzelerin Rolü gibi dersler yanında özellikle İstanbul'un tarihini, mimarisini, kültür ve sanatını konu alan sayısız konferanslar vermiş, bu alanda yapılan birçok etkinlik ve projede aktif olarak yer almıştır. A.Halûk Dursun çeşitli dönemlerde, değişik gazetelerde kültür-sanat yazıları yazmış, televizyonlarda tarih, kültür ve sanat içerikli programlar hazırlamış ve sunmuştur. Bu çerçevede Eylül 2005 tarihinden itibaren TRT 2'de yayımlanan "Tarih Mekân" programını hazırlayıp sunmuş, Osmanlı kültür coğrafyasıyla ilgili ‘Kudüs', “Evliya Çelebi Hac Yolunda”, ‘Tuna' ve ‘Mimar Sinan: The Architect' belgesellerinin danışmanlığını yapmıştır. TRT Türk'te 2010 yılı yapımı ‘İstanbul'u Yaşamak’ belgeselini sunmuş, KANAL 24'te ‘İncir Çekirdeği’ adlı programda Prof.Dr. İskender Pala ile yer almıştır. NTV’de Levent Erden ve Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile ‘Acaba’ adlı tarih ve kültür programını da yapmıştır.

Topkapı Sarayı’nda “Saray Dersleri” yapılmış, Kutsal Emanetler dairesinde geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri ile Muharrem ayında aşura programları icra edilmiştir.

2017 -2018 yıllarında Doğu – Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda kültür merkezi ve okulda “GENÇLERLE BAŞBAŞA” başlıklı konferans ve seminer vermiştir.

A. Halûk Dursun'un eserleri

Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli- (Editör) Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015,

İncir Çekirdeği: Hereke’den Çıktım Yola”, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

“Şehir ve Kültür:İstanbul” (İstanbul, Profil Yayınları, 2011).

Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri (İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011)

Boğaziçi'nde Kırk Yılım (İstanbul, Heyamola Yayınları, 2009, (1. baskı), 2010- (2. baskı),

Osmanlı Coğrafyası'na Yolculuk (İstanbul, Timaş Yayınları, 2007, (1. baskı), 2007- (2. baskı),

Tuna Güzellemesi (İstanbul, Kubbealtı Yayınevi, 2004, (1. baskı), 2007- (2. baskı),

Nil'den Tuna'ya Osmanlı Yazıları (İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2000, (1. baskı)- Timaş Yayınları, 2009, (5. baskı),

İstanbul'da Yaşama Sanatı (İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1999 (1. baskı)- Timaş Yayınları, 2010, (13. baskı).