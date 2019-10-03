Bakan, "Varsa mutlaka bulacağız" diyerek yeni rotayı duyurdu
Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" ifadelerini kullandı. Dönmez yer altı kaynaklarıyla ilgili olarak, "Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.
GÜNDEM 03.10.2019, 16:52 03.10.2019, 18:27
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.
"VARSA, MUTLAKA BULACAĞIZ"
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.
OCAK 2020'YE KADAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.
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