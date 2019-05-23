Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

TÜRKİYE'NİN otomobilinde çalışmalar hızlandı. İki boyutlu çizimler tamamlandı. Yıl sonunda bir prototip ortaya çıkacak. 15 yılda 5 model yapılması düşünülüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan sunumun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulundu.

İş akışlarının planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Varank, "İnşallah yıl sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımıza iki boyutlu çizimleri arz ettik" dedi. 15 yılda 5 model 3 modifiye (facelift) yapılmasının planlandığını anlatan Varank, "Bu projeyi özel sektörümüz gerçekleştiriyor, biz de devlet olarak 'Ne yapabiliriz, nasıl katkılarda bulunabiliriz' onun gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

300 KİŞİLİK AR-GE EKİBİ

3 boyutlu çizimler ve mühendislik çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu: "Şu anda projenin Ar-Ge boyutu ile ilgili faaliyetlerde 40 kişilik mühendis ağırlıklı bir ekip sadece şirket içerisinde çalışıyor. Bu mühendislik grubu her gün büyüyor. Yıl sonuna kadar 300 kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni bir Ar-Ge merkezine taşınacak. İnşallah Türkiye'nin otomobili girişim grubunun Ar-Ge merkezinin de yeni yerini açıklayacağız ve açılışını yapacağız."

2022'de aracın caddelere çıkacağını belirten Varank, "Girişim grubu çağı yakalamış, bu fırsat penceresini değerlendirmiş olarak bir modeli ortaya çıkaracak. Bu modelin tutulacağına inanıyorum. Ortaya koyacakları araç sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil olacağı için pazar sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Çağın gereklerine uygun bir otomobil ortaya çıkaracağından ihracatı da yakalayacağımıza inanıyorum. Vatandaştan, kamudan, STK'lar şimdiden 'şu araç çıksa da alsak' diyor" dedi.

PROJE OTOMOTİVİ DÖNÜŞTÜRECEK

Dünyada şu anda elektrikli araçlara yönelme olduğuna işaret eden Bakan Varank, şunları anlattı: "Emisyonlarla ilgili çıkan problemler bu süreci hızlandırdı. Elektrikli otomobillerin piyasaya çıkmasıyla sürüş teknikleri, akıllı şehircilik uygulamaları, otomobil yazılımları gibi alanlarda teknoloji hızla gelişiyor. Elektrikli otomobile dönülmesiyle bütün sanayi de değişmeye başladı. Dolayısıyla biz Türkiye'nin otomobili projesini sadece bir otomobil projesi olarak değil tüm sektörü hatta endüstriyi dönüştürecek bir proje olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün dönüşümünde gelişecek mobilite ekosistemi de yeni teknolojilerin geliştirilmesinde fırsatlar doğuracak. Bu sadece bir Ar-Ge projesi değil, bir marka yaratma projesi."