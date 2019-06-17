Bakan Varank'tan Küçükkaya'ya eleştiri: Ben mi yanlış duydum?

23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı.Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA TEPKİ

Bu yayın sonrasında sosyal medyada Küçükkaya'ya kendisini övmesi ve yanlı sorular nedeniyle bazı tepkiler geldi.

"ADAYLARDAN BİRİNE 'BRAVO' MU DEDİ?"

Küçükkaya'ya tepki gösterenler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da var.Varank, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak "Moderatör adaylardan birine "bravo" mu dedi? Ben mi yanlış duydum?" diye sorarak tepkisini dile getirdi.