Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 üyelerinin "verinin anonimleştirilmesine" özellikle odaklanması gerektiğini belirterek, "Kişisel verilerin gizliliği temel insan haklarından biri olarak kabul edilmeli ve korunmalıdır" dedi

Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tsukuba Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Ticaret  ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısının ilk gününde katıldığı "Dijital Ekonomi  Oturumu"nda yaptığı konuşmada serbest veri akışı ve kişisel verilerin gizliliğine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada 20 milyardan fazla elektronik cihazın birbirine bağlandığını  ifade eden Varank, bu cihazların, güvenli bir şekilde saklanması ve transfer  edilmesi gereken petabaytlar büyüklüğünde veri ürettiğine dikkati çekti.  Varank, bu yüzden serbest veri akışının her zamankinden daha önemli  bir hale geldiğine işaret ederek, kullanıcı rızasının bu veri akışının temel  ayaklarından birini oluşturduğunu vurguladı. Kullanıcıların, büyük firmaların sundukları hizmetlerden  yararlanabilmeleri için kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmeleri  gerektiğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:
"Buna rağmen uluslararası şirketler kullanıcı rızasını aldıktan sonra,  bu kişisel verileri kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebilmektedirler. Bu  veriler özellikle e-ticaret alanında kullanıcı tercihlerini manipüle etmek için  kullanılabilmektedir. Adil olmayan e-ticaret uygulamalarıyla uluslararası  şirketler pazar paylarını artırarak hakkı olmayan kazançlar elde etmekte ve  tekelleşmektedir. Elbette fazladan pazar payı, fazladan kar getirecektir. Bu  noktada verileri kullanılan insanlar en azından bu zenginlikten faydalanmalıdır.  Bundan dolayıdır ki G20'nin veriye dayalı oluşan bu zenginliğin dağıtımı üzerinde  çalışması anlamlı olacaktır."
"Verilerin güvenliğini sağlamak 'ulusal güvenlik' meselesidir"
 Bakan Varank, veri akışının bir diğer temel taşının gizlilik olduğunu  dile getirerek, artan sayıdaki nesnelerin interneti cihazlarıyla insanların tüm  hareketlerinin izlenebilir ve internet ortamında paylaşılabilir duruma geldiğine  dikkati çekti. Bunun kişisel gizliliğin ihlal edilebileceği çok önemli bir husus  olduğunu belirten Varank, "Dünya genelinde hükümetlerin de veri akışını politik  çıkarları uğruna kullanılabileceği unutulmamalıdır. Örneğin bir vatandaşın  kişisel verileri seçim dönemlerinde iradesi dışında kullanılabilmektedir. Bu  yüzden verilerin güvenliğini sağlamak ulusal güvenlik meselesidir." ifadesini  kullandı. Uluslararası şirketlerin dünya genelinde kullanıcı verilerini  depoladığı kısıtlı sayıda veri merkezleri olmasına rağmen bir çok ülkenin sınır  ötesi veri transferi yapmak yerine kendi yerel veri merkezlerini kurmak  istediğini anlatan Varank, şunları kaydetti:
"Bu nedenle kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal bir çerçevenin  oluşturulması zorunluluktur. Bu konudan G20 Bakanlar Bildirgesi'nde bahsediliyor  olması ayrıca önem arz etmektedir. Serbest veri akışının başarıya ulaşabilmesi  için en önemli iki nokta güveni tesis etmek ve kişisel ile kişisel olmayan  verileri ayrıştırmaktır. Bu ayrımın yanı sıra verinin anonimleştirilmesi de bu  deklarasyona duyulan güveni sağlamlaştıracaktır. Bu nedenle G20 üyeleri olarak  'verinin anonimleştirilmesine' özellikle odaklanmamız gerekmektedir. Kişisel  verilerin gizliliği temel insan haklarından biri olarak kabul edilmeli ve  korunmalıdır."
 G20 Dijital Ekonomi Oturumu'nda Varank'a Cumhurbaşkanlığı Dijital  Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat  Mercan da eşlik etti.

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