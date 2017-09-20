Bakan tarih verdi ve duyurdu: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

GEÇEN yıl 50 bin öğretmenin atmasını yaptıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 20 bin öğretmen ataması yaptık. Gelecek yıl da talebimizi sunacağız ve bütçenin durumuna göre izin verecekler. 2018 yılında 20 bine yakın öğretmenin atamasını yapacağız" dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK

Yılmaz sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bir yıllık eğitim süresi ile öğretmenlerin öğrencilerini tanıyabilmesi mümkün değildir. Her yıl sözleşme imzalayacağız, performansına bakacağız. Bir özel okul zincirine sahip bir kardeşimiz, "Sayın Bakanım en iyi öğrenciler, en iyi öğretmenler sizde" dedi. 4 yıl kalacak, 4 yılın sonunda başarılı olan kadroya alınacak. 2 yıl daha kalacak. Biz bu sistemle Milli eğitimin temel kanunun gereğini yapmış oluyoruz. Mülakat, mevcut kanunumuzda da var."