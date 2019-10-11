Bakan Süleyman Soylu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satırbaşları: "Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim. Türkiye'ye atılan havan mermileri egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman kim bunlar? O havan mermisinin başında kim vardı? Bize onu söylesinler. Zor bir soru sormuyorum. Bana bir isim söylesinler. Her zaman yaptığı gibi susarlar. Biz görevden aldığımız belediye binalarında roketatarlar bulduk."