Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında mesaj yayımladı. Soylu, bazı hüzünlerin gurur dolu olduğunu, bazı kayıpların da zenginlik göstergesi olduğunu belirterek, "Asırlar boyu büyük liderler, komutanlar ve devlet adamları yetiştirmiş aziz milletimizin, tarihinin belki en zor döneminde yetiştirdiği ve sadece kendi ülkesine değil, dünyaya da silinmez bir imza bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünün idraki içindeyiz. Mücadelesi, sadece savaş meydanlarına ve sınırlarımızın içine şamil değildir. Onun verdiği mücadelenin esası, İstiklâl Marşı'mızın dizelerinde, 'Ulusum, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar/Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' hitabıyla tarifini bulan ve bugün hala devam eden bir karanlık zihniyete başkaldırmaktır. Ecdadımızın o gün verdiği mücadeleyi doğru tahlil edemezsek, bugün Orta Doğu'da terör örgütleriyle el ele verilerek dünyanın sürüklenmek istendiği noktayı da doğru anlayamayız. 20'inci yüzyılın başından ilk çeyreğine kadar verilen mücadelenin tamamı emperyalizmin sömürü düzenine karşı verilmiştir. O günkü başkaldırı Anadolu'nun önderliğinde zaferle sonuçlanmış, bizi örnek alan pek çok Orta Doğu ve Afrika ülkesi de bağımsızlığını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.