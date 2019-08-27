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Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki terörist sayısının 600’ün altına düştüğünü duyurdu.

GÜNDEM 27.08.2019, 14:31 27.08.2019, 14:46 Melike Temir
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi. Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" dedi.

"YILBAŞINDAN BU YANA 635 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Kaçakçılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terör operasyonlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

#Terörist sayısı #Süleyman Soylu #İçişleri Bakanı
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