Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, "368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü." diye konuştu.Açıklamasına devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek başlayan Soylu, "229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür. 8 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

94 BELEDİYE BAŞKANINDAN 42'Sİ CEZA ALDI

Bir önceki dönemde görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Soylu, "94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır. Kasım itibarıyla FETÖ'den de 559 bin 64 kişiye işlem yapıldı.Gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden de 91 bin 287'si tutuklandı. 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi." dedi.

SOYLU ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Öte yandan Soylu, terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli'nin de ülkesine geri döndüğünü dile getirdi.