Bakan Soylu'nun "Lanet" dizi reytinglerde uçuşa geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" ifadesini kullandığı Çukur, dün akşam yayınlanan bölümüyle geçtiğimiz haftaya göre reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek birinci sıraya oturdu.
GEÇTİĞİMİZ hafta Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.
REYTİNGLERDE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU
Özellikle genç kuşak tarafından yakından takip edilen Çukur dizisi için "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Soylu'nun bu çıkışının ardından gözler Çukur dizisinin bu haftaki reytinglerine çevrilmişti. Dün akşam 74. bölümüyle ekrana gelen dizi, reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Fatih Portakal ile Fox Ana Haberi tahtından indirerek birincilik koltuğuna oturdu.
ELEŞTİRİLERE ÜNLÜ OYUNCUDAN YANIT GELMİŞTİ
Yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, geçtiğimiz sezon rol aldığı 'Çukur' dizisine yönelik eleştirilere "Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" sözleriyle yanıt vermişti.
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