Bakan Soylu müjdeyi verdi: 3 bin polis alınacak

ŞİŞLİ'DE bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'a 27 polis merkezinin kurulacağını söyledi. Bakan Soylu konuşmasının devamında Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masaları kurduklarını ve burada çalışmak üzere 3 bin kadın polis alınacağını duyurdu.

"TRAFİKTEKİ CAN KAYBI YÜZDE 41 AZALDI"

Bakan Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların büyük şehirlerden ayrılacağını ve şehirler arasında yolculuk yapacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk 4 ayın sonunda, uyguladığımız Karayolu Güvenliği Politika Belgesi, aynı zamanda birtakım kampanyalarımızla trafikteki ölümler yüzde 41 azaldı. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Bin 413 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası beş ayda yüzde 53 azalışla 661'e düştü."

"ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARINA TRAFİK KARNESİ DOLDURACAK"

Geçen bayramda sürprizlerinin "kırmızı düdük" olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, bu bayramda bir sürprizlerinin daha olduğunu söyledi. Soylu, "Polis ekiplerimiz, arabaları durdurdukları zaman çocuklarımıza karne verecekler. Anne ve babalarına karne dolduracaklar. O karneleri bize gönderdikleri zaman çocuklarımıza hediye vereceğiz. Esas itibarıyla trafikte çocuklarımızla iş birliği yapıyoruz. Buradan da başarılı bir sonuç ürettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü onları okulda eğitiyoruz, bu eğitimlerin bir kısmını trafikte yapıyoruz." diyerek bu yılki bayram sürprizini açıkladı.

"İSTANBUL'A 27 POLİS MERKEZİ YAPIYORUZ"

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. İstanbul'a 27 polis merkezi yapacaklarını açıklayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma neticesinde İstanbul'a 27 polis merkezi yapıyoruz. Bugün yaptığımız analiz ve değerlendirmeler sonucunda, 27 polis merkezinin yapılması hususu, bizim için önem arz etmektedir. Bunları en geç bir yıl içinde hizmete açmış olacağız.

"SON 1,5YILDA 21 BİN BEKÇİ ALDIK"

İstanbul'daki polis ve bekçi sayımızda ciddi bir artış var. Türkiye'de son 1,5 yılda 21 bin bekçi aldık. Bunun 4 bin 34'ü İstanbul'da. Şimdi bin 200 bekçi daha vereceğiz İstanbul'a. İstanbul'da 5 binin üzerinde bekçimiz olacak.

İstanbul'a 2 bin polis verdik. Ayın birine kadar göreve başlıyorlar, bir kısmı başladı. İstanbul'da sadece trafik polisi olarak sokaklarda bulunacak yaklaşık 500 trafik polisi var. İstanbul, tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak."

"GÜVEN MASALARI İÇİN 3 BİN KADIN POLİS ALIYORUZ"

Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masaları'nı kurduklarını anlatan Soylu, "Güven Masaları, vatandaşımızın geldiğinde ilk müracaat yapacağı masalardır. Buraya da yeni bir uygulama daha yapıyoruz. Bu Güven Masaları'nda çalışmak üzere 3 bin kadın polis alıyoruz. Yani karakola kadın eli değmiş olacak. O mahalleye kim geldi, kim gitti, muhatabı bu kardeşlerimiz olacak. Ben bunun da önemli bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum." dedi.