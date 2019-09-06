Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ EYLEM



BAŞKA meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran bizi insan dışılıkla suçlayanların bu meseledeki duyarsızlıklarını sormak lazım.Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelesi gerçekleşiyor. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum.Bu insanlara üzülerek bakıyorum. Kime bu işe duyarsızlık gösterenlere.



İSTANBUL’A KAYYUM İDDİASI



Onu Pazar sabahı Hakan Çelik’te söyleyeceğim inşallah.Şunu ifade edeyim Türkiye Cumhuriyeti kurallarla ilkelerle kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir. Dün kurulmuş değildir.2200 yıllık devlet geleneğimiz var. Siyasi görüşlerimiz farklılık olabilir.Ama bir muhtar kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar.Bir belediye başkanı kendine verilen yetkiler çerçevesinde başkanlık yapar.Bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakanlık yapar.Kurallar ve ilkeler çerçevesinde bunları yapmak zorundayız.



YENİKAPI’DAKİ İBB ARAÇLARI



Arkadaşlarıma dün gece talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa biz bu kamu zararına bakarız.Belediye işi, şov işi değildir.Bu söylenir ve araştırılır.Eğer böyle bir fazlalık israf söz konusuysa ilgili bakanlığa bu söylenir. Söylenmedi.Biz bunu araştırma hakkına sahibiz.Filli olarak şöyle bir şey var: Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir.Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan bu da başka bir görev ihmalidir. Yanlış bir şeydir o da bizim sorumluluğumuzdadır.