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Bakan Soylu'dan Manavgat çıkarması

Bakan Süleyman Soylu, bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresinin vereceğini belirterek, "Trafikteki tescili de 2018 Mart'ına kadar noterlere vereceğiz" dedi

Bakan Soylu'dan Manavgat çıkarması

Bakan Süleyman Soylu, bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresinin vereceğini belirterek, "Trafikteki tescili de 2018 Mart'ına kadar noterlere vereceğiz" dedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:32
Bakan Soylu'dan Manavgat çıkarması
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,  Antalya'nın  Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen  Türkiye Müfettiş Kurulu 2017 Yılı İnceleme-Araştırma Çalışmaları Programı'na katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada şöyle söyledi: "Vatandaşın bürokrasiyle karşı karşıya kaldığı süreçleri azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Vatandaşımız için bürokratik işlemlerde zaman ve mekan tasarrufunu iyi yapmalıyız.

Bakan Soylu, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"YENİ ÇİPLİ KİMLİKLERİN TESLİM SÜRESİNİ KISALTTIK"

"11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çipli kartlardan verdiler. 1.5-2 ay patinaj yaptık. Yedi günde bunu sağlıyoruz. Bunu bir gün daha aşağı düşüreceğiz. Şehir merkezleri içinde beş güne ineceğiz. Vatandaşımıza kaliteli ve hızlı hizmet vermek için mücadele ediyoruz."

"PASAPORT VE EHLİYETLERİ NÜFUS İDARESİ VERECEK"

"Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart'a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak."

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Türkiye CumhuriyetiSüleyman SoyluDiyarbakırManavgatTürkiye
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