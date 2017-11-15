Bakan Soylu'dan koruculara 'subay olma' müjdesi

BAKAN Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak, bir sunum yaptı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nin diğer sistemler ve akaryakıt istasyonları, okul, alışveriş merkezleri ve belediye kameraları ile aynı sistem üzerinde eşgüdüm içinde çalışacağını belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu’daki 22 ilde KGYS kurulumu tamamlanmıştır. Haziran 2018 itibarıyla da tüm Türkiye’de tamamlanmış olacaktır. Kamera sayısı yüzde 20 artışla 26 bin 469’dan 31 bin 718’e çıkarılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki plaka tanıma sistemi entegrasyonu sağlanmış, Türkiye genelinde 2016 yılında bin 441 olan PTS nokta sayısı 2017’de bin 862’ye çıkarılmıştır. Ayrıca günübirlik evler de kimlik bildirme kanunu kapsamına dahil edilmiş; 15 bin 290 günübirlik ev kayıt altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Soylu, şehirde parklarda başlayan asayiş projeyle ilgili bilgi vererek, "Şehirlerdeki parklarda asayişi sağlamak için Haziran ayında başlayan bu proje ilk etapta 30 ilimizde faaliyete geçmiş, şu ana kadar 396 adli olaya müdahale edilmiş, 8 bin 238 aranan şahıs, 116 ruhsatsız tabanca, 10 bin 631 gram bonzai, bin 725 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Soylu şunları kaydetti:

"Terör örgütünün 2017 yılında şehit ettiği sivil vatandaş sayısı 46’dır. Bu acıya Necmettin öğretmenimiz, Aybüke Yalçın öğretmenimiz, AK Parti Lice Teşkilat Başkanımız Orhan Mercan dahil; Hakkari birinci sıra adayımız Ahmet Budak, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert tarih itibarıyla dahil değildir. Ama hiçbirisinin de kanı yerde kalmamış, failleri yakalanmıştır. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Son bir yılda kırsalda 161’i büyük ve orta olmak üzere toplam 44 bin 681 operasyon yapılmıştır. Yeni bir uygulama olarak emniyet, jandarma ve korucularımızdan oluşan ortak timlerle günlük ortalama 2 bin 591 yol kontrolü yapılmıştır. Son bir yılda 57 milyon 240 bin araç ve 123 milyon şahıs kontrolü gerçekleştirilmiştir. Sınır güvenliği noktasında 2015-2017 arasında valilikler tarafından toplam 90 kilometre modüler beton duvar, 28 kilometre yol, 44 kilometre sınır teli, Milli Savunma Bakanlığı ve TOKİ tarafından da 761 kilometre modüler beton duvar yapılmıştır. İkinci faz sınır fiziki güvenlik tedbirleri noktasında doğu sınırlarında 144 kilometre modüler beton duvar, fens teli ve devriye yolu planlanmış, 70 kilometresinin üretimi, 28 kilometresinin ise montajı tamamlanmıştır. Suriye sınırında 38 kilometre yüksek güvenlikli çit yapımı tamamlanmıştır. Üçüncü faz sınır güvenlik tedbiri olarak da 370 kilometre sınır aydınlatması yapılmıştır. Entegre sınır yönetimiyle ilgili 7 ayrı proje de devam etmektedir."

Korucularla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da önemli bir adımı attık. Korucularımızın yaş ortalaması 42 idi. 18 bin 482 güvenlik korucumuzu çok iyi şartlarda emekli edip 21 bin 716 güvenlik korucusu alarak yaş ortalamasını 32’ye düşürdük. Korucularımıza Foça'da komando eğitimi dahil verdiriyoruz. Bunun yanı sıra bakanlığımız bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı kurduk. Ek tazminatları arttırılmış, harcırah imkanı getirilmiş, bir defaya mahsus olmak üzere silah taşıma ruhsatı için harç muafiyeti sağlanmış, sağlık tedavi giderleri bakımından 4-A kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan veren yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuz uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir" dedi.

Karakol ve üs bölgelerinin yapımına devam ettiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "37 karakol açılması planlanmış, 10 tanesinin inşaatına başlanmıştır. Ayrıca 78’i jandarma, 64’ü kara kuvvetlerine ait olmak üzere 142 üs bölgesi tutulmaktadır. İlaveten 86 geçici, 176 da kalıcı olmak üzere polis güvenlik noktaları oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla ilgili 500 yeni personel alındığını söyleyen Bakan Soylu, "Yıllık incelenen adli materyal sayısının halen 420 bin olan seviyeden 2018 yılı için iki katına çıkarılması hedeflenmiştir. 2017 yılında siber suçlar kapsamındaki tutuklama sayısı 9 bin 785 olmuştur" şeklinde konuştu.

Kayyum atanan belediyelere ilişkin olarak ise Bakan Soylu şunları söyledi:

"Hakkari Yüksekova Belediyesinde hiç kanalizasyon hattı yokken 300 kilometrelik bir hattın inşasına başlanmıştır. Şu anki fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 50 seviyesindedir. Ağrı Tutak Belediyesinde 50 yıllık içme suyu problemi çözülmüş, kent spor kompleksi ve gençlik merkezi yapılmış, yüzme havuzu, fitnes, hamam, sauna gibi tesisler tamamlanmıştır. Keza Van Erciş Belediyesinde 60 kilometre sıcak asfalt yol, 4 bin metrekarelik pazar alanı, Van Gölü kenarında sadece kadın ve aile için plaj ve 24 yeni çocuk parkı yapılmış, kent bilgi sistemi projesi ile ilçeye 72 kamera kurulmuştur. Görevlendirme yapılan belediyelerin tamamında bu yeni süreçte toplam 15 arıtma tesisi, 5 atık su arıtma tesisi, 737 park, 5 bin 127 kilometre asfalt yol, bin 246 kilometre stabilize yol, bin 236 kilometre içme suyu hattı, 769 kilometre kanalizasyon hattı, 985 içme suyu kuyusu, 5 milyon metrekare parke taşı döşemesi, 355 spor kompleksi-taziye evi-kadın sığınma evi ve benzeri, 15 otogar, 25 hayvan pazarı ve kesimhane yapılmıştır."

FETÖ kapsamında bugüne kadar 48 bin 739 kişinin tutuklandığını söyleyen Soylu, "19 önemli operasyon ve çalışma yapılmıştır. Gaybubet evleri ve mahrem yapı operasyonları ile de örgütün yeniden organize olması engellenmeye çalışılmaktadır. Örgütün en önemli gücü olan finansal kaynak ve para akışına yönelik olarak da 8 holding ve bin 20 şirkete kayyum atanmıştır. Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock çözümlenmiş, 147 tepe yöneticisinin bu programı kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca 215 bin 92 kullanıcı ID’si belirlenmiş, 23 bin 171 kişiye adli işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 18 bin 500 şüpheli şahıs, risk analiz birimlerimizin çalışması neticesinde kontrol edilmiş, 5041 kişi geri gönderilmiştir. DEAŞ’la ilgili 2016’da 22, 2017’de ise 10 eylem oluşmadan engellenmiştir. Yasadışı sol terör örgütlerinin ve özellikle DHKP-C'nin eylemleri noktasında da bakanlığımızın ciddi takibi ve çalışmaları söz konusudur. Kırsalda PKK/KCK ile işbirliği kurarak yapmayı planladıkları eylemler, başarılı operasyonlarla akamete uğratılmıştır. DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonlarda son bir yılda 410 kişi tutuklanmış, 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak yurt içindeki terörist mevcudunda bir önceki yıla göre, yüzde 28 azalma meydana gelmiştir ki bu rakam son 5 yılın en düşük seviyesidir. Bin 201 sığınak ve barınak imha edilmiş, 107 ton patlayıcı, 3 bin 302 el bombası, bin 231 mayın ve EYP, 4 bin 486 silah, 707 bin mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 225 ton gıda maddesi de ele geçirilmiştir ki bunların içinde 56 ton un, 26 ton bakliyat ve 19 ton da şeker bulunmaktadır. Son bir yılda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 3 bin 69’dur. Bu mücadelede kaybettiğimiz 68 jandarma, 16 polis, 51 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, 31 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 166 şehidimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine inmiş, 2017’nin ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 83 azalmıştır. Katılım sayısı 2016’da 625, 2017’de 111’dir. Son bir yılda PKK, DEAŞ ve yasa dışı sol örgütlere yönelik operasyonlarla toplam 691 önemli olay engellenmiş, eylem hazırlığındaki 73 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Soylu, organize suç örgütleriyle mücadelede cezaların arttırıldığını vurgulayarak, "Organize suçlarla ilgili yapılan operasyon sayısı 2014’te 146, 2016’da 129, 2017’de ise 206’dır. Şüpheli sayısı 2016’da bin 621’den 2017’de 13 Kasım'a kadar 2 bin 795 olmuştur. Aynı dönem için tutuklu sayısı da 2016’da 660’tan 2017’de 783’e çıkmıştır. 2017 yılının ilk 10 ayında insan ticareti ile mücadele kapsamında 67 operasyon yapılmış, 280 insan taciri yakalanmıştır. Ülkemizde suç ile ilgili olayların son bir yılda toplamı 2 milyon 459 bin 256’dır. Bunun yüzde 85’ini asayiş olayları oluşturmaktadır. Toplam olayların yüzde 77’si aydınlatılmış, yüzde 23’ünün ise soruşturması devam etmektedir. Özel güvenlik hizmetlerine yönelik denetimlerimiz sürmektedir. Halihazırda özel güvenlik sertifikası alan kişi sayısı bir milyon 552 bin 565; kimlik kartı alan kişi sayısı 906 bin 465’tir. Görev yapan özel güvenlik sayısı ise 2016’da 256 bin 273 kişidir. Bu sayı 2017 için 283 bin 171 olmuştur" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu ikamet izinlerine yönelik olarak, "İkamet izni başvurularının daha hızlı yapılabilmesi için e-ikamet kayıt sistemi hayata geçirilmiş, 2016 yılında 490 bin 799, bu yıl ise kasım ayı itibarıyla 512 bin 296 yabancıya ikamet izni verilmiştir. Yine göç idaresi bünyesinde uyum faaliyetleri ve Alo 157 Yabancılar İletişim Merkezi çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre sürmektedir. Önemli bir detay, bu çağrı merkezinden Sahil Güvenlik Komutanlığına yönlendirilen çağrılarla Ege ve Akdeniz’de 2016’da 36 bin 599, bu yılın ilk 9 ayında 14 bin 429 düzensiz göçmen kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.