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Bakan Soylu'dan İmamoğlu hakkında yeni açıklama: Gerekirse özür dilerim

Ekrem İmamoğlu'na "Ahmak" diyen İçişleri Bakanı ile Ekrem İmamoğlu arasındaki sözlü tartışma büyüyor. İmamoğlu'nun "Lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye" sözlerine cevap veren Soylu, "Gerekirse İmamoğlu'ndan özür dilerim. Kusurum varsa bedelini ödemeye hazırım." dedi.

GÜNDEM 05.11.2019, 11:44 05.11.2019, 12:15
Bakan Soylu'dan İmamoğlu hakkında yeni açıklama: Gerekirse özür dilerim
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Ahmak" demişti. Bunun üzerine Soylu'ya cevap veren İmamoğlu, "Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı" diye" cevap vermişti. Canlı yayında "Ahmak" polemiğiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Kusurum varsa bedelini ödemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

"TERÖRDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARINI SAVUNMAK DOĞRUYSA..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemik hakkında konuştu. Soylu, "Gidip Avrupa'da, Strasbourg'da Türkiye'yi şikayet etmek, hukuk ihlalleri yaptığını iddia etmek, terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını da söylemek isterim" dedi.

"KUSURLUYSAM, KUSURUMU KABUL EDİYORUM"

Soylu, "Mesele terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz. Ama bu bir zihniyet ve anlayış meselesi. Çocukluğumuzdan itibaren bu ülkenin birliği için söz verdik. TBMM'de yemin ettik, bakanlık yemini ettik söz verdik; bu milleti, vatanı satmayacağız diye. Kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum, çekincem yok. Ama benim sorumluluğum var, hükümetimizin sorumluluğu var. Bu insanlar niye Rasulayn'da, Tel Abyad'da var. Misket oynamaya mı gitti? Terör koridoru oluşturulmaya çalışıyor. Konuşmayacağız, etmeyeceğiz; o zaman bırakalım gidelim, 3-5 PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim." dedi.

İMAMOĞLU SERT CEVAP VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Strasburg'da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden sert sözler söylemesine tepki gösteren İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah'a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa'yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmadı." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi.

Soylu şu ifadeleri kullandı: "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet edeceksin, yazıklar olsun."

#Süleyman Soylu #İçişleri Bakanı #Ekrem İmamoğlu
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