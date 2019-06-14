Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İÇİŞLER Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, "31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da bir terör olayı duydunuz mu? Nelerle mücadele ediyoruz? Bakın bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C…Bu bir istikrarın ve milletimizin bize vermiş olduğu güvenin bir sonucudur." dedi.