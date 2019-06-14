Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz." dedi

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
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İÇİŞLER Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, "31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da bir terör olayı duydunuz mu? Nelerle mücadele ediyoruz? Bakın bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C…Bu bir istikrarın ve milletimizin bize vermiş olduğu güvenin bir sonucudur." dedi.

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