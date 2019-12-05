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Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir yle ilgili eleştirilere yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili şüphelinin gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. Bakan, "Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi" dedi.

GÜNDEM 05.12.2019, 13:15
Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir yle ilgili eleştirilere yanıt
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ORDU'DA evinin önünde 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı gözaltına alındı. Ceren'in ölümüyle ilgili ilk olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelinin katil zanlısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?"

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili gazeteciler Bakan Soylu'ya, "İlk başta gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Özgür A'yla ilgili eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Bakan Soylu şöyle cevap verdi:

Arkadaşlar yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık ve binlerce firariyi yakaladık ve devam ediyoruz. Bunların bir kısmı bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hüküm verilip kanun kaçağı durumunda olanlar var. Elbette ki bu kişi de sizin de bahsettiğiniz süreç içinde gerek başsavcılık çerçevesinde kanun kaçağı olduğu duyurularla her tarafa ifade ediliyor ve ekiplerimiz arıyor.

Ama böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınacağını ve her firarinin bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil. Bizim görevimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Hepimizin görevi bu. Elbette ki bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bütün bu eleştiriler bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Ve hakikaten evinde hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız.

"GERÇEK SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE ÇIKACAK"

Soylu, "Başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor, çünkü adliyede sizin söylediğiniz gibi sevk edildi. Söyledikleri var, söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor? Elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Şu andan itibaren hem savcılık, kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacaklar. Daha önce bir tanışıklıkları olmadığı, böyle bir süreç içerisinde bulunmadıkları aşikar. Bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıklıkları söz konusu değil. Farklı bir durum söz konusu. İnşallah bu durumu tamamen tespit edip, bu cinayetin neden ve niçin gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz" dedi.

İNFAZ SİSTEMİ, AÇIK CEZAEVİ DÜZENLEMESİNE NASIL BAKIYORSUNUZ?

"İnfaz sistemi, denetimli serbestlik, açık cezaevi düzenlemesine nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise Soylu şöyle cevap verdi:

Arkadaşlar her uygulamayı eleştirebilme durumunda değiliz. Uygulama yapılıyor, açık-kapalı cezaevlerinde bazı uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başımıza geldiğinde eğer tüm sistemi değiştirebilecek bir adım atıyorsak orada da başka bir problem oluşuyor demektir. Bizim buna ait bir sistemimiz var ve bu sistem devam ediyor.

Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz, bunları anında yakalayıp normal yerine iade etmek. E bunu yaptığımız oluyor, yapamadığımız oluyor doğal olarak. Nasıl bulacaksınız bunu? Teknik takip yapmak zorundasınız. Üç gündür dört gündür Bursa'da kayıp dağcıları arıyoruz. Kayıp dağcı olduğunu biliyoruz ama bulamıyoruz. Bütün AFAD ekipleri, helikopterlerimiz bu işin içerisinde. Ki onlar kaçmak da istemiyorlar.

"BİR CANİDEN BAHSEDİYORUZ"

Ama kaçmak isteyen, yakalanmak istemeyenlerle ilgili de elbette ki çaba sarf ediyoruz. Bu bütün Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya olduğunu göstermiyor. Bir caniden bahsediyoruz, bir sapkından bahsediyoruz. Tanımadığı bir insan… Bunun üzerinden alınabilecek bütün tedbirler; infaz sistemi şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı… Türkiye'nin on yıllardır yürüyen hukuki sistemler var. Zamanın getirdiği ihtiyaçlar oluştuysa bunlar yapılacaktır.

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu #Ceren Özdemir #Cinayet #ordu
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