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Bakan Soylu bir yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı! İşte tutuklu sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında düzenlenen FETÖ operasyonları sonunda 48 bin 305 kişinin tutuklandığını söyledi

Bakan Soylu bir yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı! İşte tutuklu sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında düzenlenen FETÖ operasyonları sonunda 48 bin 305 kişinin tutuklandığını söyledi

09 Ocak 2018 Salı 23:13
Bakan Soylu bir yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı! İşte tutuklu sayısı
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin, "2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır. Tek başına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir." dedi.

TOPLANTI SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLADI

Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nın 3'üncüsü, İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra konuşan Soylu, Ankara ve İzmir'in ardından üçüncüsü gerçekleştirilen toplantıyı diğer büyükşehirlerde de yapmayı planladıklarını ifade etti.

YENİ SUÇ TÜRLERİ OLUŞTU

Soylu, bu toplantılar sayesinde hem şehirlerin güvenliğiyle ilgili tespitlerin yapılacağını, hem de hedef ve beklentileri, konunun taraflarıyla, yönetim ve uygulamadaki kişiler ile esasen kamuoyuyla istişare etme imkanı bulacaklarını vurguladı.

Bakan Soylu, içeride uzun yıllardır mücadele edilen PKK'nın gerek uyuşturucu ticareti gerek terör faaliyetlerinin söz konusu olduğuna değinerek, diğer yandan gelişen teknolojinin yarattığı yeni suç türleri ve mevcut suçların kapasitesinin artması tehlikesinin oluştuğunu belirtti.

Eskiden sadece haşhaş yapraklarıyla veya kenevirden yapılan uyuşturucu ile mücadele edildiğini aktaran Soylu, şimdi çok daha öldürücü olan sentetik uyuşturucuların çıktığını, bir başka suç sahası olan siber suçlarla da karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

48 BİN 305 KİŞİ TUTUKLANDI

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

Türkiye'de bana sorarsanız güvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini yaşadık. Devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ terör örgütünün darbe girişimini 16 Temmuz sabahı bastırdık. Ancak, kamuda yarattığı ve özellikle bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı da inkar edemeyiz. 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır. Tek başına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir. Nitelikli personel gerektiren kadrolarda oluşan açık ve ülke güvenliğini tesis etme gerekliliği hepimizin omuzlarındaki yükü kat kat arttırmıştır. Yeniden bir yapılanmaya girdik. Ama sorun şu ki, bizim görevlerimiz kapımıza 'tadilat nedeniyle kapalıyız' yazacak görevler değil. Bu zorlukları hep beraber atlattık. Bir yandan bakanlık bünyesindeki rutin faaliyetlerimizde mücadelemize devam ederken öte yandan kendimizi yeniledik ve eksiklerimizi kapattık. Personel noktasında bütün birimlerimizde, jandarmamızda, emniyette, sahil güvenlikte ciddi alımlar gerçekleştirdik.

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Süleyman SoyluFetöOperasyon
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