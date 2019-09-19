Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki Suriyeli sayısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi | Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısını açıkladı.

SURİYELİ SAYISI 3,5 MİLYONU AŞTI

Süleyman Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

YAKALANAN KAÇAK GÖÇMEN SAYISI 237 BİNİ GEÇTİ

Kongrede yakalanan kaçak göçmenlerle de ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bini aşmış durumdadır" dedi.