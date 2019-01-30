Bakan Selçuk, "2 bin 888 özel eğitim kursu kapatılacak"

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da katıldığı toplantının ardından gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Temel liselerin kapatılmasına yönelik soruyu yanıtlayan Selçuk, bazı temel liselerin binalarının eğitime uygun olmadığını belirterek, "Uygun olmayan binalarda, özellikle bir binanın ara katında eğitim olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu bir yandan da ihtiyaç olan bir dönemde ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir" diye konuştu. Temel liselerin kapatılmasıyla öğretmenler için ne öngörüldüğü sorusunu ise Selçuk şu şekilde yanıtladı : "Türkiye'de temel liselerin büyük bir kısmı okula dönüştürüldüğünde orada çalışırlar. Türkiye'de sürekli yeni okul açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığının yıl içerisinde sürekli öğretmen alımı var. Burada da çalışabilirler, bu gibi birçok seçenek var" Bakan Selçuk, temel liselerde ise yaklaşık 350 bin öğrencinin bulunduğunu açıkladı. Herhangi vaatte bulunmadığı halde bir beklenti olduğunu ifade eden Selçuk, bu beklentinin olmasının oldukça makul olduğunu ve hayata geçmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları gayretlerinin olduğunu kaydetti. Temel liseler ve dershaneler konusuna değinen Selçuk, "Uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması öngörülen karardır. Bilinmesine rağmen, aylar önce yıllar önce bu konularla ilgili somut bir bilgi paylaşması hatta kanun maddesi olmasına rağmen bu ilan edildiğinde insanların şaşırmasına ben çok şaşırdım. Yani çok net olarak bir bilgi var ve bu bilgi çözüm olarak öngördüğümüz ya da Türk eğitim sisteminin çözümü diye paylaştığımız bir bilgi değil. Türk eğitim sisteminin çözümün çok daha kapsamlı, çok daha geniş tabanlı çok daha farklı parametreleri ele alan bağlamda olmalı. Yani biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapacağımız çalışmalarla bir 2023 dönüşümünü sağlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen ve dönüşüm program içinde yer alan zaten okullara dönüşülmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı noktada elbette katkılarımız ve desteklerimiz olacak. Her türlü çabayı göstereceğiz. Kaldı ki bu dershaneler meselesi de yılladır bilinen ve Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatlarının iyi olduğu bilindiği bir husus. Bu bağlamda ben tüm velilerimize, öğretmenlerimize çok açıkça ifade etmek isterim; yerine koyacağımız konusunda, ne getirdiğimiz konusunda talebi nasıl karşılayabileceğimiz konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklama fırsatımız olacak" ifadelerine yer verdi.