Bakan Pekcan, Türkiye'de üretilen 50 milyon dolarlık yatı inceledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'da bazı incelemelerde bulundu.

Bakan Pekcan, Türkiye'de üretilen 50 milyon dolarlık yatı inceledi
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BAKAN Ruhsar Pekcan,  İngiliz iş insanı için yapılan 50 milyon dolarlık yatta incelemelerde bulundu
Pekcan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Esnaf ve  Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Daha sonra Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne geçen,  burada, çalışmalar hakkında brifing alan Pekcan, liman sahası ve serbest bölgede  incelemelerde bulundu.
Pekcan, Yat Limanında İngiliz bir iş insanı için yapılan 63 metrelik  yatı da inceledi. 50 milyon dolarlık yatın, mayısta teslim edileceği öğrenildi.

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