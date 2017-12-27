Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
112150
ALTIN
158.205
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1145
EURO
4.5444
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
Geç anne olanlar daha uzun...
28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Aralık 2017 Antalya -...
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
Dikkat! Telefona günde 2617 kez...

Bakan Özhaseki’den deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İSO meclis toplantısında konuştu. Bakan Özhaseki, İstanbul için belli aralıklarla olan depremlerden korktuklarını belirtti

Bakan Özhaseki’den deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İSO meclis toplantısında konuştu. Bakan Özhaseki, İstanbul için belli aralıklarla olan depremlerden korktuklarını belirtti

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:22
Bakan Özhaseki’den deprem açıklaması
banner404

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında konuştu. Bakan Özhaseki, deprem konusuna vurgu yaptı. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirten Özhaseki, İstanbul için belli aralıklarla olan depremlerden özellikle adalar segmentindeki gelişmelerden korktuklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Deprem ülkesiyiz. Söylerken bile insan çekinerek söylüyor. Bunları söylemek zorundayız. Bu ülkenin topraklarının yüzde 66’sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 71’i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. Türkiye’de her gün depremler oluyor. Dün yine İzmir’de 4.8 şiddetindeydi. Daha küçük depremler de olduğu için kayıtlara geçiyor bizi etkilemiyor” dedi.

Yüz yıl içerisinde Türkiye’de 6 ve üzeri şiddette yaşanan deprem sayısının 56 olduğunu belirten Özhaseki,”100 yıl içinde bu ülkede 6 ve üzeri şiddette yaşanan deprem sayısı 56’dır. İstanbul’da özellikle bizi korkutan şey; belli
aralıklarla olan depremler. Özellikle adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak deprem konusunda tedbir alacaklarını dile getiren Özhaseki,”Hocaların büyük çoğunluğunun söylediği şu; 2030’a kadar büyük bir deprem bizi bekliyor diyorlar. ‘Şiddeti 7’den asla az olmayacak bunu bilin’ diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? Bir çaba içerisinde olmamız gerekmiyor mu? Bu çaba önce bize düşüyor tabi ki bakanlık olarak” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bakan ÖzhasekiDeprem AçıklamasıÇEVRE Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiIso
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı
Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus'ta devlet nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus'ta devlet nişanı takdim edildi
TSK: '9 terörist etkisiz hale getirildi'
TSK: '9 terörist etkisiz hale getirildi'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim