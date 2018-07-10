Bakan olduğunu "alo" dediği telefonla öğrendi

Ticaret Bakanlığı'nda görevlendirilen Ruhsar Pekcan haberi havalimanında aldı. Otururken telefonu çaldı ve Beştepe'den gelen telefon ile bakan olduğunu öğrendi

Bakan olduğunu "alo" dediği telefonla öğrendi
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BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum." dediği öğrenildi.

ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Erdoğan akşam da kabinesini açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğu haberini havalimanında aldığı öğrenildi.

"SANIRIM BAKAN OLDUM, HERKES ÖYLE DİYOR"

Konuyla ilgili bir tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu:

"Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'dı kendisi"

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